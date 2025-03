Eventi

CERIANO LAGHETTO – Una mostra fotografica per sensibilizzare sull’emergenza umanitaria del Mediterraneo aprirà le porte nella sala consiliare di Ceriano Laghetto sabato 1 e domenica 2 marzo. L’esposizione, intitolata “Life Support – La nave di Emergency“, offrirà uno spaccato intenso e realistico sul lavoro della nave SaR (Search and Rescue) dell’organizzazione umanitaria, documentando il soccorso ai naufraghi attraverso immagini catturate dai fotografi presenti sulle missioni. L’inaugurazione vedrà la partecipazione dell’assessora alla cultura, Federica Manno, e del sindaco Massimiliano Occa.

L’evento si inserisce in un contesto più ampio di sostegno all’associazione Emergency da parte dell’amministrazione comunale, che ha scelto di schierarsi a favore della campagna “Ripudia“. Tale iniziativa si ispira all’articolo 11 della costituzione italiana, il quale afferma che l’Italia rifiuta la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie e strumento di offesa alla libertà dei popoli.

Per rafforzare questo messaggio, un grande striscione con la parola “Ripudia” è stato esposto sulla facciata del municipio. La scelta di questo termine non è casuale: la costituzione italiana lo utilizza in maniera inequivocabile per esprimere un netto rifiuto della guerra. Il gesto dell’amministrazione mira a suscitare una riflessione collettiva su un tema sempre più urgente, considerando le attuali tensioni internazionali che coinvolgono anche l’Unione Europea.

L’impegno del comune di Ceriano Laghetto nei confronti di Emergency si concretizza dunque in un doppio segnale: da un lato, la visibile adesione alla campagna “Ripudia” attraverso l’affissione dello striscione, dall’altro, la promozione della mostra fotografica che permette ai cittadini di comprendere da vicino le sfide umanitarie legate al soccorso in mare.

(foto d’archivio)

