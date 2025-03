news

Bitcoin è nato nel 2008, ma ancora oggi non sappiamo chi si nasconda dietro lo pseudonimo del suo creatore Satoshi Nakamoto. Nonostante varie teorie e supposizioni, nessuno è riuscito a dimostrare con certezza la sua identità.

Il fascino attorno alla sua figura è aumentato nel tempo anche per un dettaglio significativo: i portafogli digitali collegati a Nakamoto contengono circa 1,1 milioni di Bitcoin e, se mai un giorno venissero movimentati, potrebbero scuotere l’intero ecosistema di Bitcoin.

Le prime tracce di Bitcoin

Ad agosto del 2008, qualcuno registra in forma anonima il dominio bitcoin.org e, pochi mesi dopo, a ottobre, viene pubblicato il famoso whitepaper “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”, un documento che descrive il funzionamento della criptovaluta.

A gennaio del 2009, la rete di Bitcoin prende ufficialmente vita: Nakamoto rilascia il primo software e mina il primo blocco della blockchain, noto come Genesis block, all’interno del quale inserisce un messaggio storico: “The Times 3 January 2009 Chancellor on brink of second bailout for banks”, un chiaro riferimento alla crisi finanziaria e ai salvataggi bancari dell’epoca.

Dal 2009 al 2010, Nakamoto è attivo nel forum bitcointalk.org, interagendo con altri sviluppatori e utenti. Uno dei primi a ricevere Bitcoin direttamente da Nakamoto è Hal Finney, noto crittografo e tra i primi sostenitori della criptovaluta. A fine 2010, Nakamoto inizia ad allontanarsi, cedendo la gestione del codice sorgente di Bitcoin a Gavin Andresen.

Successivamente, nell’aprile del 2011, invia il suo ultimo messaggio: “Mi sono dedicato ad altro. Bitcoin è in buone mani con Gavin e tutti gli altri”. Da allora, nessuna attività pubblica è stata registrata a suo nome.

Ipotesi sull’identità di Satoshi Nakamoto

Nel corso degli anni sono stati avanzati diversi nomi come possibili identità di Nakamoto. Alcuni dei candidati più noti includono:

Hal Finney : primo destinatario di una transazione in Bitcoin e pioniere della crittografia.

: primo destinatario di una transazione in Bitcoin e pioniere della crittografia. Nick Szabo : sviluppatore del concetto di “Bit gold”, considerato un precursore di Bitcoin.

: sviluppatore del concetto di “Bit gold”, considerato un precursore di Bitcoin. Adam Back : crittografo che ricevette una delle prime email da Nakamoto.

: crittografo che ricevette una delle prime email da Nakamoto. Gavin Andresen : sviluppatore che ha ricevuto da Nakamoto la gestione del codice di Bitcoin.

: sviluppatore che ha ricevuto da Nakamoto la gestione del codice di Bitcoin. Len Sassaman : esperto di crittografia che collaborò con Hal Finney.

: esperto di crittografia che collaborò con Hal Finney. Craig Steven Wright : imprenditore australiano che ha affermato di essere Nakamoto, ma la comunità e i tribunali hanno smentito questa ipotesi.

: imprenditore australiano che ha affermato di essere Nakamoto, ma la comunità e i tribunali hanno smentito questa ipotesi. Dorian Nakamoto : ingegnere giapponese-americano citato da Newsweek nel 2014, che ha sempre negato qualsiasi coinvolgimento.

: ingegnere giapponese-americano citato da Newsweek nel 2014, che ha sempre negato qualsiasi coinvolgimento. Elon Musk: alcuni hanno ipotizzato che potesse essere Nakamoto, ma lui ha negato categoricamente.

Perché Nakamoto ha scelto l’anonimato?

Ci sono diverse teorie sul motivo per cui Nakamoto ha preferito restare anonimo:

Evitare un’eccessiva influenza : il creatore di Bitcoin potrebbe aver voluto lasciare la criptovaluta completamente decentralizzata, senza una figura dominante.

: il creatore di Bitcoin potrebbe aver voluto lasciare la criptovaluta completamente decentralizzata, senza una figura dominante. Protezione personale : Bitcoin rappresenta una minaccia per il sistema finanziario tradizionale. Nakamoto potrebbe aver temuto ripercussioni legali o altre forme di pressione.

: Bitcoin rappresenta una minaccia per il sistema finanziario tradizionale. Nakamoto potrebbe aver temuto ripercussioni legali o altre forme di pressione. Sicurezza: con un patrimonio in Bitcoin che oggi vale oltre 107 miliardi di dollari, Nakamoto potrebbe aver scelto l’anonimato per evitare di essere preso di mira da hacker o criminali.

Si stima che Nakamoto abbia minato circa 1,1 milioni di Bitcoin nei primi mesi di vita della criptovaluta. A febbraio 2025, questa quantità di Bitcoin ha raggiunto un valore di oltre 107 miliardi di dollari. Considerando il massimo storico di gennaio 2025, quando Bitcoin ha toccato 108.786 dollari, il valore sarebbe stato oltre 119 miliardi di dollari.

E se Nakamoto tornasse?

Se Nakamoto tornasse e decidesse di movimentare i suoi Bitcoin, l’effetto sul mercato sarebbe enorme, in quanto oltre alla prova definitiva della sua identità, ci sarebbe il rischio di forti oscillazioni nel prezzo.

Negli anni, alcuni movimenti di vecchi Bitcoin hanno generato panico nel mercato, ma finora nessuna di queste transazioni è stata collegata direttamente a Nakamoto, per cui anche se non si facesse vivo pubblicamente, ma decidesse di vendere parte dei suoi Bitcoin, l’offerta in circolazione cambierebbe improvvisamente, influenzando prezzo e sentiment degli investitori.

Nonostante il suo anonimato, Nakamoto continua a ispirare la comunità crypto. Per comprendere quanto sia preso in considerazione, nel 2021, quando Coinbase è stata quotata in borsa, ha inviato una copia del documento di registrazione all’indirizzo Bitcoin di Nakamoto, come omaggio simbolico.

Esistono persino statue dedicate a lui, come quella a Budapest, che raffigura un volto anonimo e specchiato, a indicare che “Satoshi siamo tutti noi”. Il mistero di Satoshi Nakamoto resta ancora irrisolto, ma il suo lascito è evidente: ha creato un sistema che sfida le banche centrali e ha rivoluzionato il concetto stesso di denaro. Anche se non sapremo mai chi è, il suo impatto è destinato a durare per sempre.

