Calcio

La Solbiatese continua la sua marcia in vetta grazie al successo per 2-0 sul campo dell’Ardor Lazzate, con le reti di Torraca e Mondoni. Tiene il passo il Pavia, travolgente nel 4-0 esterno contro il Robbio Libertas, firmato da Concina, una doppietta di Dugourd e Djongambo. Vittoria in rimonta per la Caronnese, che supera 2-1 il Mariano con i gol nel finale di Lofoco e Romeo, rispondendo all’iniziale vantaggio di Della Torre. Pari amaro per la Rhodense, fermata sull’1-1 dalla Lentatese, Orlandi e Malacarne a segno, mentre la Sestese espugna il campo dell’FBC Saronno con il gol decisivo di Scaglione. Finisce 0-0 tra Legnano e Cinisello, mentre la Vergiatese cade in casa per 2-0 contro il Casteggio, decisive le reti di De Stradis e Moltini. Chiudono il quadro il pareggio tra Sedriano e Base 96 Seveso: 1-1 con rigore di Pagliaro e risposta di Hoxha.

Eccellenza – Girone A – Risultati, marcatori e classifica

Reti:9′ pt Della Torre (M), 33′ st Lofoco (C), 49′ st Romeo (C)Reti: 20′ pt ScaglioneReti: 12′ pt Orlandi (R), 16′ st Malacarne (L)Reti: 2′ st Concina, 8′, 26′ st Dugourd, 38′ st DjongamboReti: 18′ pt Rig. Pagliaro (B), Hoxha (S)Reti: De Stradis, MoltiniReti: 19′ st Torraca, 51′ st MondoniSolbiatese 59, Pavia 56, Caronnese 54, Rhodense 53, Mariano 52, Ardor Lazzate 47, FBC Saronno 36, Sestese 32, Cinisello 31, Vergiatese 31, Lentatese 30, Legnano 29, Casteggio 28, Sedriano 26, Ispra 25, Meda 1913 23, Robbio Libertas 18, Base 96 Seveso 17