SARONNO – Centrodestra unito e pronto a partire con slancio per una campagna elettorale che si annuncia breve ma intensa.

Dopo i primi incontri a livello cittadino e provinciale, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega stanno bruciando le tappe grazie a un obiettivo comune: costruire un’alternativa, coesa e corale, al centrosinistra che ha guidato la città negli ultimi anni finendo per restare impantanato in problemi di numeri che hanno portato alla fine anticipata del mandato dopo una crisi politica durata 6 mesi.

Parola d’ordine quindi fare squadra con una proposta nuova che possa dare nuovo slancio a Saronno. La quadra sul nucleo della coalizione (con disponibilità ad accogliere progetti civici) è stata trovata, si lavora ora sul candidato.

In pole position Giuseppe Anselmo, consulente finanziario 36enne, finito sotto i riflettori saronnesi a dicembre dell’anno scorso, quando è diventato il delegato cittadino di Forza Italia. Anselmo ha una lunga esperienza politica, iniziata all’università (come delegato di Forza Italia) e proseguita negli anni anche attraverso il coinvolgimento in campagne elettorali regionali e provinciali. Attualmente è anche responsabile organizzazione provinciale gli azzurri. A Saronno è una presenza costante tra i volontari della colletta alimentare e agli eventi culturali organizzati prima da Arcadia e ora da Saronno21047.

La presenza costruttiva in consiglio comunale negli ultimi cinque anni, con interventi pungenti e apprezzati, inserisce di diritto nella top tre dei candidati anche Gianpietro Guaglianone. Classe 1980, impiegato, è capogruppo e volto di Fratelli d’Italia a Saronno. Apprezzato non solo nel centrodestra ma anche dal centrosinistra, sarà una delle figure chiave della prossima amministrazione, a prescindere dal ruolo. Da non dimenticare l’esperienza in Giunta nella precedente consigliatura.

Dalla Lega emerge una candidatura «di servizio»: il nome in campo è quello di Alessandro Fagioli, ex sindaco e garanzia sul fronte dell’esperienza amministrativa e sulle doti politiche. Fagioli è impegnato ora con il suo ruolo in Lega e vista la caratura è facile immaginare per lui scenari regionali o nazionale. Del resto, l’effetto «ritorno al futuro», visto il mandato già svolto a Saronno, potrebbe ridurne il consenso.

Molti i nomi presi in esame dal lavoro svolto a livello locale dalle segreterie, che hanno analizzato diversi profili amministrativi, i desiderata della base e anche le aspettative dei cittadini: dagli ex assessori Maria Assunta Miglino e Maria Elena Pellicciotta, da Claudio Sala a Lucia Castelli, fino a Alberto Canciani e Davide Borghi. Presi in considerazione anche i volti della vecchia guardia, come Rienzo Azzi, il cui ritorno alla cena di Natale di Forza Italia ha suscitato un certo interesse.

L’obiettivo è ambizioso e le prime cifre lo rendono possibile: puntare alla vittoria già al primo turno con una proposta credibile, corale e tempestiva. Una strategia resa ancor più efficace dall’appannamento del Pd, che sembra destinato a schiantarsi sull’incapacità di trovare una quadra che gli permettano anche solo di iniziare un discorso con la città a cui non ha nemmeno spiegato la propria posizione sulla fine dell’Amministrazione.

