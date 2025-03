news

FIUMICINO – Il progetto “Lazio Experience” ha fatto tappa nell’aula consiliare del comune di Fiumicino, accogliendo la stampa nazionale proveniente da diverse regioni d’Italia per un viaggio alla scoperta delle attrazioni turistiche e culturali del Lazio. L’incontro, che si inserisce in un percorso iniziato il 28 febbraio, ha offerto un’occasione di confronto sul potenziale turistico del territorio, spesso noto solo per la presenza dell’aeroporto intercontinentale “Leonardo Da Vinci”, ma ricco di storia, natura e tradizioni.

All’evento erano presenti il sindaco Mario Baccini, il presidente del consiglio comunale Roberto Severini, l’assessore al turismo e alla cultura Federica Poggio, l’assessore alle attività produttive Raffaello Biselli e l’assessore all’ambiente e alla pesca Stefano Costa. Il convegno, patrocinato dal comune di Fiumicino e organizzato da Jusy Coppola, presidente di Alfacomunicazione APS, ha sottolineato la varietà dell’offerta turistica locale, con l’obiettivo di rilanciare l’immagine della città come destinazione turistica di primo piano.

“Fiumicino non è solo una città, ma un’esperienza da vivere e da esplorare – ha affermato il sindaco Baccini. – Il nostro comune rappresenta la principale porta d’accesso all’Italia grazie alla presenza dell’aeroporto, ma è anche un territorio vasto e affascinante, con 24 km di costa e un’estensione di 220 km². Il nostro patrimonio storico e naturalistico offre un’ampia gamma di esperienze, dal turismo balneare a quello culturale ed enogastronomico. Per questo stiamo lavorando alla nascita della “Fiumicino Turismo”, una società in house con il comune, che avrà il compito di promuovere il brand della città e sviluppare il suo potenziale turistico, portandola al livello delle più rinomate capitali europee.”

L’assessore al turismo, Federica Poggio, ha evidenziato la necessità di un’offerta turistica che vada oltre la breve sosta: “Vogliamo attrarre visitatori non solo per una notte o come luogo di transito, ma offrire un’esperienza di qualità che inviti a trattenersi per scoprire le bellezze locali. A Fiumicino si possono ammirare paesaggi sempre diversi e siti archeologici di rilievo, tra cui la Necropoli di Porto, la Basilica paleocristiana di Sant’Ippolito, le Terme di Matidia e il Museo delle Navi Romane. A questi si aggiungono veri gioielli architettonici come la Torre di Palidoro, la Torre Niccolina del 1450, l’Episcopio di Porto e il suggestivo Borgo Valadier. L’impegno dell’amministrazione è quello di valorizzare e far conoscere queste ricchezze, affinché Fiumicino possa ricevere il riconoscimento turistico che merita.”

Un altro aspetto centrale è quello gastronomico. Con oltre 600 ristoranti, alcuni dei quali stellati, la città vanta un’offerta culinaria d’eccellenza, basata su prodotti locali come il pesce fresco, le mandorle di Maccarese e i pinoli di Fregene. “Il nostro territorio ospita alcune tra le aziende agricole più importanti d’Italia, come la Maccarese SPA, attiva dal 1925 e protagonista dello sviluppo locale – ha dichiarato l’assessore Biselli. – L’aeroporto “Leonardo Da Vinci” conta quasi 50 milioni di passeggeri l’anno, e il nostro obiettivo è intercettare una parte di questi visitatori, stimolandoli a scoprire la nostra città. In quest’ottica, è stata recentemente inaugurata la ciclovia “Pedalaria”, un percorso di oltre 3 km che attraversa alcuni dei siti archeologici più suggestivi di Fiumicino, offrendo un modo sostenibile per vivere il territorio.”

L’evento “Lazio Experience” è stato organizzato da Alfacomunicazione APS, con il patrocinio della Regione Lazio e il contributo di Arsial. Media partner dell’iniziativa fornelliditalia.it e ilfaroonline.it.