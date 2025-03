Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota congiunta di Pd e delle civiche Tu@Saronno e Saronno civica sull’approvazione del bilancio previsionale da parte del commissario straordinario.

Al di là dei contenuti inevitabile notare come i firmatari non ricostruiscano l’intera coalizione della maggioranza dell’ormai ex sindaco Augusto Airoldi vista la mancanza della civica Con Saronno. Inevitabile pensare come le due civiche e il Pd possano costituire il nucleo del nuovo centrosinistra.

Ecco il testo del comunicato

La commissaria straordinaria, Antonella Scolamiero, ha approvato il bilancio del nostro Comune, cosa che il consiglio comunale non era stato in grado di fare in ben due sedute consecutive.

Quanto Scolamiero ha infatti trovato è stato un bilancio in ordine, ricco di risorse (85 milioni di euro, con 41 milioni di euro di spesa corrente, dei quali 26 milioni dedicati al finanziamento dei servizi), condiviso con tutti gli Uffici e che non presentava alcuna criticità.

Moltissimi i progetti e servizi che potranno ora vedere la luce o proseguire. Ne citiamo solo alcuni: la città dispone ora delle risorse previste per azzerare l’aumento della addizionale Irpef conseguente alla Finanziaria del governo Meloni; contenere l’aumento dei prezzi degli autobus voluto dalla giunta Fontana; sostenere le nostre famiglie saronnesi più deboli, grazie ai 10 milioni stanziati per i Servizi Sociali; finanziare l’assunzione di 4 nuovi agenti di Polizia Locale; attivare il ricco programma di eventi culturali connessi con il Giubileo; completare gli interventi ai 5 impianti sportivi e al parco ex-Seminario; realizzare il progetto di nuovo arredo e decoro urbano; proseguire con lariforestazione urbana e le nuove piste ciclabili; dar corso ai nuovi appalti di manutenzione del verde e raccolta rifiuti – igiene urbana; completare la donazione del nostro concittadino perrealizzare il nuovo campo da calcio per i ragazzi dell’Amor sportiva; raddoppiare i posti a sedere al Paladozio per consentire alla Robur basket di tornare a giocare a Saronno; proseguire il Piano straordinario di manutenzioni ordinarie; portare a 480 (delle 240 della precedente Amministrazione) le ore di supporto educativo per i ragazzi in difficoltà delle nostre scuole; portare a poco meno di un milione le risorse per il diritto allo studio e molto altro.

Ringraziamo quindi di cuore la Scolamiero per la rapidissima approvazione del bilancio che consente ora agli Uffici di portare avanti le attività pianificate dal Sindaco Airoldi e dalla sua Giunta per rispondere ai bisogni dei cittadini come costantemente avvenuto in questi 4 anni

PD Saronno

Saronno Civica con Augusto Airoldi

Tu@ Saronno

02032025