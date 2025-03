Città

SARONNO – Un caloroso ringraziamento è stato condiviso dall’Asst Valle Olona attraverso la propria pagina Facebook, dove è stata pubblicata la testimonianza di una mamma saronnese che ha voluto esprimere la sua gratitudine per il servizio di Home Visiting offerto dalle ostetriche di famiglia.

La lettera, firmata da Paola, mamma della piccola Beatrice, racconta l’incontro avvenuto proprio a casa:

“Buonasera, sono Paola, la mamma di Beatrice. Volevo ringraziarvi molto per l’incontro che abbiamo avuto oggi a casa. Mi sono trovata davvero bene, avete risolto tutti i miei dubbi e mi sono sentita capita e rassicurata! Complimenti per questo servizio, la vostra professionalità e la vostra dolcezza penso sia davvero una ‘coccola’ per le mamme in questo periodo così bello e delicato! Grazie ad Anna e Laura. Paola e Beatrice.”

L’Asst Valle Olona ha voluto condividere pubblicamente questo encomio, sottolineando il lavoro delle proprie ostetriche che, con professionalità e dolcezza, accompagnano le neomamme nel loro percorso: “Capire, rassicurare, guidare, sciogliere dubbi… e tanto altro ancora! Questo fanno le nostre meravigliose ostetriche di famiglia nell’ambito del progetto di Home Visiting.”

Un gesto di vicinanza e un ringraziamento che non solo valorizza l’impegno delle operatrici sanitarie, ma rafforza il legame tra il servizio sanitario e la comunità locale, offrendo un concreto sostegno alle famiglie nei primi giorni di vita del neonato.

