Calcio

La Baranzatese trionfa con un 5-1 schiacciante sull’Accademia BMV, grazie alla doppietta di Cavaliere e ai gol di Romeo, Lillo e il rigore di Capogna. A segno anche l’Accademia BMV con Caccia al 2′ del primo tempo. Nell’altro scontro di vertice, il Morazzone pareggia 1-1 contro il Canegrate: Italia porta in vantaggio i locali al 30′ della ripresa, ma al 49′ Picetti firma il pareggio per gli ospiti. Grande vittoria per l’Aurora Cantalupo, che espugna il campo dell’Olimpia Tresiana con un 4-1 grazie alla doppietta di Bianchi, i gol di Bartucci e Alberti, e la rete della bandiera di Vaccarin per i padroni di casa. Zero a zero tra Valle Olona e Ceriano Laghetto, mentre il Verbano si impone 2-0 sul Luino con le reti di Guarda e Peresotti. Il Gavirate vince 2-0 contro il Castanese con i gol di Martinoia e Pliscovaz, mentre il Besnatese sbanca il campo dell’Universal Solaro con un gol di Asprella al 30′ della ripresa.

Promozione – Girone A – Risultati, marcatori e classifica

Reti:2′ pt Caccia (A), 10′, 28′ pt Cavaliere (B), 7′ st Romeo (B), 24′ st Lillo (B), 32′ st Rig. Capogna (B)Reti: 30′ st Italia (C), 49′ st Picetti (M)Reti: 4′ pt Bianchi (A), 21′ pt Bartucci (A), 6′ st Alberti (A), 14′ st Bianchi (A), Vaccarin (O)Reti: 12′ st Guarda, 40′ st PeresottiReti: 42′ pt Martinoia, 27′ st PliscovazReti: 30′ st AsprellaBaranzatese 62, Morazzone 48, Besnatese 46, Universal Solaro 41, Canegrate 36, Aurora Cantalupo 35, Accademia BMV 34, Cob 91 28, Ceriano Laghetto 25, Gavirate 25, Castanese 25, Verbano 21, Olimpia Tresiana 21, Luino 20, Valle Olona 18, Academy Uboldo 16