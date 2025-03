Calcio

La 30ª giornata di campionato ha visto l’Ospitaletto frenare nuovamente con un pareggio a reti bianche sul campo del Sant’Angelo, mentre la Folgore Caratese si avvicina grazie alla vittoria contro il Fanfulla, decisivi Cocola e Mazzone che ribaltano la rete di Tomella. In zona playoff, il Pro Palazzolo cade in casa contro la Castellanzese, permettendo alla Casatese Merate di agganciare il terzo posto dopo lo 0-0 con l’Arconatese. La Varesina ottiene tre punti preziosi contro il Club Milano, mentre il Desenzano perde contro la Pro Sesto e rallenta la sua corsa. Il ChievoVerona inciampa in casa contro il Crema , mentre il Breno supera il Ciliverghe, grazie alla prestazione perfetta di Sorrentino: tripletta e tre punti. Nella lotta per la salvezza, vittorie fondamentali per la Nuova Sondrio e la Castellanzese, che lasciano nelle zone più calde della classifica Fanfulla, Ciliverghe, Magenta e Arconatese , ancora fanalino di coda. Con otto giornate al termine, la corsa alla promozione e la lotta per evitare la retrocessione sono ancora accese.

Serie D – Girone B – Risultati, marcatori e classifica

Reti: 5′ pt Sorrentino (B), 14′, 30′ st Sorrentino (B), 20′ st Scidone (C)Reti: 42′ pt PutzoluReti: 48′ st Tacconi, 52′ st BernardiniReti: 35′ pt Ojeda CaballeroReti: 5′ pt Paloschi (P), 1′ st Chessa (C), 23′ st Castelletto (C)Reti: 19′ st CentisReti: 23′ pt MapelliReti: 17′ pt Tomella (Fa), 38′ pt Cocola (Fo), 23′ st Mazzone (Fo)Ospitaletto 60, Folgore Caratese 57, Pro Palazzolo 53, Casatese Merate 53, Varesina 52, Desenzano 51, ChievoVerona 47, Pro Sesto 41, Sant’Angelo 40, Breno 40, Club Milano 36, Sangiuliano 36, Crema 36, Vigasio 35, Nuova Sondrio 32, Castellanzese 32, Fanfulla 28, Ciliverghe 26, Magenta 26, Arconatese 23.