Primo piano

Fiumicino – Un’esperienza immersiva nel cuore dell’enogastronomia laziale, tra passione, tradizione e qualità. L’evento Lazio Experience, promosso da Alfacomunicazione APS con il sostegno della Regione Lazio, il contributo di Arsial e il patrocinio del Comune di Fiumicino, ha regalato ai presenti uno show cooking d’eccezione presso Officina Alimentare.

Protagonista indiscussa della giornata è stata la chef Anna Maria Palma, che ha incantato il pubblico con la preparazione della zuppa di pesce, esaltando il pescato locale della marineria di Fiumicino. Con maestria e passione, la chef ha illustrato ogni passaggio della ricetta, dalla lavorazione del pesce alla preparazione del brodo, fino alla cottura del piatto, impreziosito dalla passata di pomodoro Torpedino della Piana di Fondi.

Un racconto gastronomico che ha saputo coinvolgere e affascinare i giornalisti presenti, culminato con l’assaggio della zuppa, accompagnata da pane tostato e un calice di vino bianco dell’Azienda Agricola Solis Terrae di Massimo Caucci (Fiumicino). Un tripudio di sapori autentici, che ha reso omaggio alla tradizione culinaria laziale, suggellato da un caloroso applauso.

Chi è Anna Maria Palma

Chef di grande esperienza e Direttrice della prestigiosa scuola di cucina TuChef, Anna Maria Palma è una figura di riferimento nel panorama gastronomico italiano. La sua carriera è segnata da un profondo amore per la cucina, unito a un impegno costante nella formazione e nella divulgazione delle tradizioni culinarie del nostro Paese.

Conosciuta al grande pubblico per le sue numerose apparizioni televisive, Anna Maria Palma ha portato la sua professionalità e il suo entusiasmo in trasmissioni come “I Fatti Vostri”, “Buono a Sapersi” e “La Prova del Cuoco”, contribuendo a diffondere la cultura gastronomica italiana con uno stile inconfondibile: accogliente, competente e sempre attento alla valorizzazione delle materie prime.

Oltre all’attività televisiva e didattica, la chef si è distinta anche per il suo impegno sociale. Ha partecipato alla quinta edizione di “L’Altra Cucina… per un Pranzo d’Amore”, evento di solidarietà durante il quale ha realizzato un pranzo di Natale per 400 detenute del carcere di Rebibbia, dimostrando come la cucina possa diventare un linguaggio universale di inclusione e speranza.

Il suo talento e la sua dedizione l’hanno portata anche su palcoscenici internazionali, rappresentando l’eccellenza gastronomica italiana in eventi di rilievo come il 7° Premio Doc Italy, tenutosi a Baku, in Azerbaigian, dove ha promosso il Made in Italy nel mondo.

Nel marzo 2021 ha ricevuto un prestigioso riconoscimento: l’onorificenza di Ambasciatrice per la formazione del food per le Eccellenze Italiane, conferitole dall’Associazione Nazionale DOC Italy. Un titolo che sottolinea il suo ruolo di guida nel settore, non solo per la sua competenza tecnica, ma anche per l’etica e l’attaccamento alle radici culinarie del nostro Paese.

Alla guida della scuola TuChef, Anna Maria Palma ha creato un polo d’eccellenza per la formazione di chef e professionisti della ristorazione, puntando su un metodo didattico che coniuga innovazione e tradizione, sempre con un occhio attento alle nuove tendenze del settore.

Tra le sue recenti attività spiccano show cooking in eventi enogastronomici di rilievo, come la Fiera del Peperoncino di Rieti, e consulenze televisive su tematiche tecniche, come il suo intervento a Uno Mattina per approfondire l’arte della frittura sana e bilanciata.

Con la sua straordinaria esperienza e il suo carisma, Anna Maria Palma continua a essere un punto di riferimento per la cucina italiana, promuovendo con passione e dedizione il valore della tradizione gastronomica nazionale, senza mai smettere di innovare e ispirare.