Altre news

SOLARO – Nel cuore dell’ex scuola Regina Elena, il polo di comunità di Solaro si arricchisce di una nuova realtà: “BarAcca“, un bar sociale nato dalla collaborazione tra il comune e la cooperativa sociale Free Mel. Più di un semplice punto di ristoro, questo spazio rappresenta un’opportunità concreta di inclusione lavorativa per persone con fragilità, promuovendo al contempo la coesione sociale e il benessere della comunità.

BarAcca si propone come un luogo versatile e accogliente, ideale per diverse occasioni. La sua sala eventi è pensata per ospitare feste di compleanno, incontri, laboratori creativi, corsi di formazione e persino sessioni di ginnastica. L’obiettivo è offrire un ambiente sicuro e stimolante, capace di adattarsi alle esigenze di grandi e piccoli.

Per i più piccoli, il bar mette a disposizione animazione con giochi, spettacoli, truccabimbi e altre attività ludiche, rendendo ogni celebrazione un momento speciale. Gli animatori professionisti garantiranno il massimo del divertimento e del coinvolgimento per tutti i bambini. Anche gli adulti avranno la possibilità di usufruire della sala per riunioni o attività di gruppo, rendendo lo spazio una risorsa preziosa per la collettività.

L’inaugurazione di BarAcca segna un ulteriore passo avanti nella realizzazione di un polo di comunità sempre più inclusivo e dinamico. L’amministrazione comunale, che aveva già annunciato nei mesi scorsi l’intenzione di creare un bar sociale, invita i cittadini a scoprire questa nuova realtà, unendo momenti di convivialità al sostegno di una causa sociale importante.

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti