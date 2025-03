Cronaca

TURATE – Tamponamento fra due auto ieri sera alle 21.45 in autostrada A9 in direzione sud, all’innesto con Pedemontana. La macchina dei soccorsi si è subito attivata e sono accorse due ambulanze, della Croce rossa di Lomazzo e del Sos di Appiano Gentile, oltre ad una pattuglia della poliziai stradale.

Tre le persone che hanno avuto bisogno di assistenza medica; si è trattato di un ragazzo di 27 anni, uno di 33 anni ed uno di 35 anni. Hanno riportato contusioni e lesioni varie ma nessuno è apparso in pericolo di vita: sono stati trasportati con le autoettighe nell’ospedale di Garbagnate Milanese per tutti gli accertamenti del caso e per essere medicati.

Gli agenti della polstrada hanno effettuati i rilievi del sinistro, al fine di chiarire con precisione la dinamica dei fatti e le eventuali possibilità.

