SARONNO – Il Torneo Indoor di Softball “Città di Saronno” – Memorial Chicco Luraschi, riservato alla categoria Under 15, è entrato nel vivo con una prima giornata ricca di emozioni e colpi di scena. Le gare si stanno svolgendo presso la Palestra “Aldo Moro” di viale Santuario a Saronno, con ingresso gratuito per il pubblico.

La classifica dopo la prima giornata

Dopo le partite disputate sabato 1 marzo, il Bollate guida la classifica a punteggio pieno con 3 vittorie su 3 incontri e 6 punti. Alle sue spalle, Saronno, Porta Mortara e La Loggia, appaiate con 4 punti ciascuna. Old Parma e Rescaldina, invece, restano ancora a secco di vittorie.

Classifica parziale:

Bollate (3 vittorie – 0 sconfitte) 6 punti Saronno (2 vittorie – 1 sconfitta) 4 punti Porta Mortara (2 vittorie – 1 sconfitta) 4 punti La Loggia (2 vittorie – 1 sconfitta) 4 punti Old Parma (0 vittorie – 3 sconfitte) 0 punti Rescaldina (0 vittorie – 3 sconfitte) 0 punti

Il programma di oggi, domenica 2 marzo

La seconda giornata del torneo prevede una serie di incontri decisivi per la definizione della fase finale.

Ore 8. Old Parma – Bollate

Ore 9. Porta Mortara – Rescaldina

Ore 10. Saronno – La Loggia

Ore 11. Old Parma – Rescaldina

Ore 12. La Loggia – Bollate

Ore 13. Saronno – Porta Mortara

Finali

Ore 14. Finale per il quinto e sesto posto

Ore 15. Finale per il terzo e quarto posto

Le sfide di oggi definiranno la griglia per la fase conclusiva del torneo, con attesa per le squadre che lotteranno per il podio.

(foto: Saronno impegnata nel torneo)

02032025