VARESE – Economia, sviluppo economico ed eccellenze produttive, questo il focus del tour istituzionale ‘Lombardia Protagonista – Qui Puoi’, in programma nei giorni scorsi a Varese, a cui ha partecipato oltre al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, all’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi, l’assessore alla Cultura di Regione Lombardia Francesca Caruso e il sottosegretario con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee Raffaele Cattaneo, anche il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Romana Dell’Erba.

“Le relazioni commerciali e le sinergie tra imprese sono il perno fondamentale dello sviluppo delle nostre comunità̀ – ha evidenziato Dell’Erba – Sono fermamente convinta che l’avvio sperimentale regionale delle Zis (Zone di innovazione e sviluppo) sono la risposta a quello che io definisco imprenditorialità̀̀ collettiva, dove pubblico-privato e corpi intermedi si aggregano e mappano la vocazione economica specifica che rispecchi i connotati identitari dell’economia locale. Ciò in piena sinergia con le università̀̀ per la formazione e la ricerca, due pilastri fondamentali per la ricerca e formazione di nuove competenze”.

Così il capo gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Christian Garavaglia: “Il tema dello sviluppo economico e l’avvio di sinergie tra aziende, al fine di creare nuove opportunità imprenditoriali e di sistema, è centrale nelle nostre azioni e programmi politici, a vantaggio non solo dei distretti, ma di tutte le comunità. Infatti, siamo già al lavoro e promotori nell’avviare un intergruppo regionale dedicato, nello specifico, all’economia dello spazio; non solo a Varese, ma anche nel resto del territorio lombardo abbiamo imprese, che operano nell’ambito aerospaziale che contribuiscono a fare della Lombardia una regione all’avanguardia in questo settore strategico per il futuro”

Dell’Erba ha aggiunto: “Nell’intergruppo di lavoro daremo ancora più̀ fattivo riscontro all’iniziativa portata avanti dall’onorevole Andrea Mascaretti, con l’istituzione dell’intergruppo parlamentare, composto da esponenti di tutti gli schieramenti politici presenti in Parlamento, che ha contribuito a predisporre la prima legge quadro italiana sullo spazio e sulla space economy”.

“Il nostro cluster aerospaziale rappresenta la risposta più̀ forte e moderna alle tante richieste che giungono in termini di comunicazione, ricerca, sperimentazione, con l’avvio di una filiera che partendo da Varese, coinvolga l’Italia” – ha concluso il consigliere regionale Dell’Erba.