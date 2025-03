iltra2

VENEGONO SUPERIORE – Auto fuori strada nella notte: è successo alle 0.05 della nottata fra sabato e domenica in via Alcide De Gasperi a Venegono Superiore.

Immediata la mobilitazione dei mezzi di soccorso e infatti sul posto è accosa una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno, competenti per ambito territoriale, con una squadra dei vigili del fuoco. E’ arrivata rapidamente anche l’ambulanza della Croce rossa.

La persona alla guida del mezzo è stata visitata ma non si è rivelato necessario il trasporto in ospedale. I militari dell’Arma hanno eseguito i rilievi del sinistro al fine di chiarirne con precisione la dinamica. I danni materiali sono in fase di valutazione.

(foto archivio: mezzi di soccorso in azione sul territorio)

02032025