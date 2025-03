Cronaca

VENEGONO SUPERIORE – Sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per chiarire l’esatta dinamica del sinistro che si è verificato in orario notturno. Poco dopo la mezzanotte di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti sul territorio del comune di Venegono Superiore, in via De Gasperi, dove era stato segnalato un incidente stradale, sul posto è arrivata anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno ed è sopraggiunta una ambulanza.

I soccorritori si sono trovati davanti ad una autovettura che era uscita di strada, evidentemente il giudatore aveva perso il controllo del mezzo. Il conducente ha comunque riportato solo lievi ferite.

(foto: le immagini dell’intervento dei soccorritori sul luogo dell’incidente stradale)

02032025