SARONNO – Una città silenziosa e quasi deserta. È l’immagine che emerge dal racconto di un cittadino che, nella serata di venerdì, ha attraversato a piedi il centro di Saronno, trovandolo insolitamente vuoto e buio. Un’immagine tanto forte che il cittadino ha deciso di condividerla sui social e con ilSaronno.

“Venerdì ore 23, la desolazione del centro di Saronno, il panorama saronnese del venerdì sera è a dir poco desolante, anche nel centro storico. Complici anche le chiusure che tenevano viva la zona pedonale, come Pigreco ed Asterix, la situazione oggi è questa, in giro quasi nessuno, pochissimi i locali aperti dove attardarsi per una birra o un drink”, ha commentato il lettore.

Il tema della vitalità serale della città non è nuovo e già in passato è stato al centro del dibattito politico e sociale. Anche in vista della prossima campagna elettorale, la questione potrebbe tornare tra gli argomenti di confronto, così come avvenuto nelle precedenti elezioni amministrative. Il nodo resta sempre lo stesso: come rilanciare il centro e renderlo più attrattivo nelle ore serali?

(foro: piazza Libertà nel cuore del centro storico di Satonno, venerdì alle 23)

02032025