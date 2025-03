Sport

SARONNO-CARONNO-LIMBIATE – Nella 17esima giornata di campionato del girone B di volley maschile serie B, Saronno perde 3-0 in trasferta contro Garlasco lasciando così a Limbiate l’opportunità di allungare in vetta stasera. I rossoblu sono attesi alle 18:30 contro Sant’Anna a Torino in quello che potrebbe rivelarsi un weekend cruciale per lo sviluppo di questo campionato. Nel frattempo anche Garlasco è tornata ufficialmente nella lotta playoff, ora a pari punti con Saronno. Battuta di arresto per Caronno invece che cede al tie-break contro un’agguerrita Parella.

Ecco i risultati dei match:

GARLASCO 3 – 0 SARONNO (25-18 25-21 25-15 )

CARONNO 2 – 3 PARELLA TORINO (28-26 25-20 21-25 22-25 11-15)

In attesa del match di Limbiate di stasera, la parte alta della classifica ora vede Limbiate sola a 37, Saronno e Garlasco appaiate a 35 e a seguire Cirié e Caronno una dopo l’altra rispettivamente a 32 e 31 punti.

Il prossimo weekend si giocherà il derby Saronno-Caronno, sabato alle 18:00 al Paladozio di Saronno.