Altre news

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale di oggi, lunedì 3 marzo, in merito alla vicenda dell’appello della sposa per anticipare il matrimonio.

Ecco il testo integrale che segue la prima risposta già riportata nell’articolo (disponibile qui)

In merito all’articolo dal titolo ‘La caduta dell’Amministrazione ha allungato i tempi del matrimonio’ pubblicato su Iilaronno sabato 1 marzo, si rende necessario fare chiarezza perché i fatti riportati non sono completi e risultano, di conseguenza, fuorvianti.

In sintesi, gli sposi coinvolti nella vicenda hanno avviato la procedura per la celebrazione del loro matrimonio il 12 febbraio 2025, e le pubblicazioni sono state fatte il 19 febbraio 2025. Tenendo conto che la legge chiede 8 giorni di pubblicazione all’albo pretorio + 4 per le opposizioni (in entrambi i Comuni di residenza), la prima data utile sarebbe stata il 3 marzo 2025, così come è stato loro comunicato.

La coppia ha chiesto come data per la cerimonia quella del 28 febbraio 2025 perché, per motivi personali, non volevano sposarsi nel mese di marzo. Visto che la tempistica di legge non lo avrebbe consentito, è stata proposta loro la data del 1° aprile 2025 (la prima utile viste le esigenze personali).

Venerdì scorso, la sposa si è recata nuovamente in Municipio per chiedere comunque un’anticipazione della data proposta, cosa che è stata concessa dagli ufficiali, che hanno trovato come prima data disponibile il 25 marzo 2025. Nessuna ulteriore richiesta è stata quindi avanzata, tanto che i contenuti dell’articolo sono sembrati del tutto decontestualizzati.

Per inciso, questa mattina lo sposo ha protocollato l’istanza per lo slittamento della cerimonia al 1°aprile 2025.