SARONNO – Fiorenzo Roncari non è più l’allenatore del Fbc Saronno; il tecnico si è infatti dimesso nella giornata odierna. In panchina resta, sino a fine stagione, Fabio Tibaldo, che era il vice di Roncari.

Questo il comunicato ufficiale del club

La società Fbc Saronno comunica che, in data odierna, l’allenatore della prima squadra Fiorenzo Roncari ha rassegnato le proprie dimissioni per il bene della società stessa. Il direttore Marco Proserpio e tutta la società ringraziano il mister per il lavoro svolto e gli augurano il meglio per le prossime sfide sportive.