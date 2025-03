Comasina

CESANO MADERNO -A Cesano Maderno sono stati istituiti divieti di sosta e di circolazione a causa di una perdita di gas e dei lavori necessari per la messa in sicurezza dell’area interessata. Il provvedimento sarà in vigore da oggi fino a venerdì 7 marzo 2025.

Le restrizioni riguardano:

Via Giuseppe Ronzoni, corsia sud, nel tratto compreso tra via Volta e il ponte sul fiume Seveso.

Via Giuliana Ronzoni, all’incrocio con via Giuseppe Ronzoni.

Durante il periodo di validità dell’ordinanza, sarà attivo il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di circolazione nei tratti indicati. L’amministrazione comunale invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica e a utilizzare percorsi alternativi per evitare disagi alla viabilità.

(foto archivio)

03032025