Cronaca

CISLAGO – Cade della bici e finisce all’ospedale: la disavventura è capitata ieri alle 11.20, in via Cavour a Cislago, ad un uomo di 59 anni. Sul posto è accorsa una ambulanza della Croce rossa di Legnano: il ferito, con contusioni varie, è stato trasferito con l’autolettiga al nosocomio legnanese per le cure e gli accertamenti del caso da parte del personale sanitario, il paziente una volta arrivato al pronto soccorso ospedaliero è stato sottoposto ai trattamenti più opportuni e non è apparso in pericolo di vita.

L’incidente stradale che si è verificato a Cislago non ha coinvolto altri mezzi o persone.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio: un precedente intervento dell’ambulanza della Croce rossa per una emergenza sanitaria sul territorio)

03032025