COGLIATE – Dal 9 al 16 marzo il Circolo dell’Agnello di Cogliate accoglierà la mostra fotografica “I luoghi e le parole di Enrico Berlinguer“, un’esposizione itinerante dedicata a uno dei protagonisti più influenti della prima repubblica. Dopo aver fatto tappa a Monza, Vimercate, Agrate Brianza e Desio, l’evento arriva anche nel comune brianzolo per offrire ai cittadini un’opportunità di riflessione sulla figura dell’ex segretario del partito comunista italiano.

L’inaugurazione della mostra è prevista per domenica 9 marzo alle 11, con la partecipazione di diverse personalità di spicco del panorama politico locale e regionale. Tra gli ospiti Roberto Rampi, responsabile cultura del Pd Lombardia ed ex parlamentare, Roberto Scanagatti, curatore della mostra ed ex sindaco di Monza, Miriam Cominelli, consigliera regionale del Pd, e Renato Colombo, esponente del Circolo Pd Alte Groane ed ex sindaco di Lazzate.

L’iniziativa, promossa dal Partito Democratico, non si limita a commemorare il quarantesimo anniversario della scomparsa di Berlinguer, ma vuole anche stimolare un confronto tra la politica di ieri e quella di oggi. Attraverso immagini e testimonianze, la mostra offrirà uno sguardo approfondito su un leader che ha segnato un’epoca, lasciando un’impronta indelebile nella storia italiana.

