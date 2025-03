Città

SARONNO – “La mia prima impressione di Saronno è stata buona. Sono arrivata in un giorno di pioggia, ma l’ho trovata davvero una città carina, con tanta gente seria, disponibile e inclusiva. Forse anche perché venivo da una situazione difficile come quella di Anzio, sciolta per ‘ndrangheta. Resteremo tre mesi per gestire l’ordinario e arrivare alle elezioni, che dovrebbero tenersi l’ultima domenica di maggio o quella successiva. Non ci sono ancora certezze. Vogliamo usare il tempo a disposizione per fare il più possibile per l’amministrazione che verrà e portare avanti alcune questioni rimaste bloccate.”

Sono le parole del commissario straordinario Antonella Scolamiero, protagonista questa mattina di un incontro con la stampa con Federica Crupi, vicecapo di gabinetto alla Prefettura di Varese vicecommissario.

“Abbiamo lavorato subito sul bilancio perché c’erano troppe questioni rimaste rallentate. Non abbiamo modificato molto, perché l’importante era che il bilancio venisse approvato. Ho personalmente apprezzato i fondi destinati al sociale: cifre davvero non usuali per il Comune. Per noi era un buon bilancio, ma poi chi arriverà potrà cambiarlo come preferisce. Noi ci dedicheremo alle incombenze amministrative.”

Apprezzamenti anche per la macchina comunale: “È vero che ci saranno le elezioni, ma il Comune resta una macchina in movimento, che accoglie anche nuove persone. Abbiamo delle idee che vorremmo concretizzare nei prossimi tre mesi. Ci sono regolamenti dimenticati da troppo tempo che vanno sistemati e, inoltre, il tema della sicurezza in stazione. Ho provato in prima persona una situazione davvero poco edificante: non peggiore rispetto ad altre realtà, ma comunque preoccupante. Ci siamo già attivate per migliorare la sicurezza nel sottopassaggio e, con l’aiuto del vicecommissario, sto recuperando i verbali del comitato per capire quali interventi siano possibili.”

Nel complesso, però, un giudizio positivo sulla città, con un piccolo amarcord: “Ho comprato gli amaretti, non li mangiavo da quando ero piccola. Li ho visti in un bar e li ho presi. La sera li ho assaggiati con amici e li ho trovati molto buoni.”

L’INTERVENTO DEL VICECOMMISSARIO CRUPI

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti