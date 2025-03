Città

SARONNO – MILANO – Anche alcuni attivisti e rappresentanti di Azione Saronno, tra cui Ambrogio Mantegazza e il segretario Francesco Ricca, ieri erano presenti in piazza Mercanti a Milano, insieme a tutti i cittadini che hanno voluto ribadire l’impegno a fianco dell’Ucraina nella sua lotta per la libertà e la sovranità.

“Le preoccupanti dichiarazioni del presidente americano – commentano – ci hanno spinto a voler ribadire che la resistenza dell’Ucraina è la resistenza dell’Europa, e la libertà dell’Europa dipende dalla libertà dell’Ucraina. Non possiamo permettere che l’Europa si renda complice di autocrati e oligarchi, dobbiamo difendere i valori democratici che fino a pochi giorni fa erano professati anche dal governo degli Stati Uniti. La nostra presenza a Milano, così come nelle altre piazze italiane, è un atto di solidarietà e di coraggio per il futuro delle nostre libertà”.

