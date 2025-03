Cronaca

SARONNO – Due pedoni investiti a Saronno nel giro di meno di un giorno, è infatti successo tutto domenica. Nel tardo pomeriggio di ieri alle 19.45 in via Alliata è accorsa una pattuglia della locale Compagnia dei carabinieri ed una ambulanza della Croce rossa di Lomazzo per una donna di 57 anni, investita. La malcapitata è stata trasportata in ospedale in città, in condizioni che comunque non sono apparse preoccupanti. I militari dell’Arma, come di rito in simili circostanze, hanno eseguito i rilievi del sinistro al fine di chiarire con precisione dinamica e responsabilità del sinistro.

In precedenza sempre a Saronno, erano l’1.40 di notte, è stato investito un pedone anche in via Volonterio: in questo caso è stato soccorso un uomo di 52 anni, trasferito da una ambulanza della Croce rossa saronnese all’ospedale di Legnano con lesioni varie ma non in pericolo di vita. L’incidente si è verificato all’incrocio con via San Giuseppe.

(foto archivio)

03032025