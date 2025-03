Politica

SARONNO – Non solo centrodestra e centrosinistra nell’ultima settimana si è attivato anche il mondo della società civile in vista della prossima tornata elettorale.

Sono diversi i cittadini che stanno valutando la possibilità di scendere in campo. Si tratta di persone che provengono da ambiti diversi (da quello dell’impegno sociale, a quello della sicurezza senza dimenticare quello della salute e del volontariato) che vorrebbero mettersi in gioco per contribuire alla vita politica e amministrativa di Saronno.

Gli ostacoli non mancano dalla necessità di trovare 16 candidati per predisporre la lista all’insidia della raccolta delle firme. La voglia di fare non manca e anche la volontà di arricchire con nuove personalità, giovani ma anche uomini di esperienza che hanno già indossato l’abito del consigliere comunale la seduta cittadina.

Alcune di queste civiche nascenti o meglio in rampa di lancio stanno anche sondando possibili collaborazioni, chi ad un eventuale secondo turno chi fin dal primo, con le due principali coalizioni. Ci sono però anche gli incontri dei volti noti dei politici che cercano di intercettare candidati e possibilità di collaborazione.

Del resto lo scenario dopo una settimana sembra, il condizionale è d’obbligo visto le forze che agitano entrambe le coazioni, essere definito con un centrodestra unito, il centrosinistra nella versione uscente con Pd con due civiche, Obiettivo Saronno pronto ad una corsa in solitaria a cui sembra definito si aggiunga una civica “stellata”. Da definire anche il ruolo di Azione che ha annunciato l’intenzione di scendere in campo ormai da qualche mese.

