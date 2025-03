Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 2 marzo, spiccano cronaca, politica e iniziative sociali. Spazio anche alla sanità con il ringraziamento di una mamma saronnese alle ostetriche di famiglia e alla solidarietà con l’apertura di un nuovo bar sociale a Solaro.

A Saronno, un giovane alla guida di uno scooter ha tentato di evitare un posto di blocco, ma nella fuga ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un’auto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per chiarire la dinamica dell’incidente.

Il centrodestra saronnese accelera nella ricerca di un candidato unitario per le prossime elezioni comunali. Tra i nomi in campo emergono diverse figure di spicco, con l’obiettivo di presentare una proposta compatta e condivisa.

Una mamma saronnese ha voluto ringraziare pubblicamente le ostetriche di famiglia per il supporto ricevuto nel post-parto. Il servizio si conferma un aiuto prezioso per le neomamme, offrendo assistenza e sostegno in un momento delicato della maternità.

A Solaro è stato inaugurato “Baracca”, il nuovo bar sociale del polo di comunità. L’iniziativa punta a creare un luogo di incontro e inclusione, offrendo opportunità di socializzazione e integrazione per tutti i cittadini.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti