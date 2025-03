news

Il Lazio ha conquistato la scena nazionale con Lazio Experience, un evento che ha saputo mettere in luce il meglio del suo patrimonio culturale, archeologico ed enogastronomico. Un viaggio affascinante tra storia e sapori, dove il passato ha incontrato il presente in un racconto coinvolgente che ha lasciato il segno nei cuori di chi ha partecipato.

Organizzato da Alfacomunicazione APS, con il supporto di Regione Lazio, il contributo di Arsial e il patrocinio del Comune di Fiumicino, l’evento ha rappresentato un’opportunità unica per riscoprire il Lazio come destinazione turistica privilegiata. Attraverso visite guidate, degustazioni e incontri con i produttori locali, il progetto ha celebrato l’identità e l’autenticità di una regione che ha ancora molto da raccontare.

Un viaggio tra storia e archeologia

L’esperienza ha preso il via con una conferenza stampa ospitata nella sala consiliare di Fiumicino, un luogo che ha saputo accogliere ospiti e partecipanti. Dopo i saluti istituzionali e la presentazione del progetto, il gruppo ha iniziato un percorso immersivo tra le bellezze storiche del territorio.

Una delle tappe più suggestive è stata la visita al Museo delle Navi di Fiumicino, una straordinaria testimonianza dell’importanza dell’antico porto di Roma. All’interno del museo, i partecipanti hanno potuto ammirare i resti di cinque navi romane perfettamente conservate, un vero e proprio viaggio nella storia della navigazione e dei commerci che, in epoca imperiale, collegavano Roma con il resto del Mediterraneo. I racconti degli esperti hanno reso ancora più affascinante l’esplorazione di questo sito, svelando dettagli sulla costruzione delle imbarcazioni e sulle rotte commerciali dell’epoca.

Questo appuntamento ha fatto il paio con quello dello scorso dicembre, anteprima dell’evento, con la visita alla Necropoli della Banditaccia di Cerveteri, il più grande cimitero etrusco d’Europa e patrimonio dell’UNESCO. Passeggiare tra le antiche tombe a tumulo ha permesso di immergersi nella cultura etrusca, scoprendo le abitudini e i riti funebri di un popolo che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia.

I sapori autentici del Lazio

Se la storia ha emozionato, la gastronomia ha conquistato il palato. Lazio Experience ha riservato ai suoi ospiti un’indimenticabile esperienza enogastronomica, con piatti che hanno raccontato l’anima agricola e artigianale della regione. La cena inaugurale, allestita nelle sale dell’Hotel Tiber, ha offerto un primo assaggio delle eccellenze laziali, ma è stato il giorno successivo a regalare un vero e proprio viaggio nei sapori autentici del territorio.

Presso Officina Alimentare, un luogo che è insieme ristorante, bottega e spazio culturale, il menù ha celebrato i prodotti locali con accostamenti sorprendenti. Il crostino di pane di segale con gelato ai ceci della gelateria Capitan Cono è stato una rivelazione, un equilibrio perfetto tra dolce e salato, reso ancora più intenso dall’olio extravergine monocultivar Itrana dell’Azienda Molino7Cento di Cori. La tradizione è tornata protagonista con i cannolicchietti dei fratelli Troiani, una pasta fresca che ha esaltato il gusto autentico dei fagioli a suricchio, una varietà antica recuperata grazie all’impegno di Slow Food.

La selezione di formaggi e salumi ha raccontato storie di piccoli produttori che ogni giorno portano avanti un mestiere fatto di passione e dedizione. Il Caciofiore della Campagna Romana, dell’Azienda Agricola Acquaranda di Trevignano, e il Cacio di Genazzano dell’Azienda Biologica L’Oca Bianca di Cave hanno offerto un assaggio delle antiche tecniche casearie del Lazio. Accanto a loro, la mozzarella di bufala e lo stracchino del Caseificio Nonna Pitta di Amaseno, cremosi e avvolgenti, e i pregiati salumi dell’Azienda Agricola Biologica Ammano di Fiumicino. L’esperienza si è conclusa con la dolcezza dei biscottini artigianali della Bottega Ioli e Matteucci di Roma, accompagnati dalle bibite Chinottissimo, legate alla grande tradizione della famiglia Neri, e dal profumo intenso del caffè Fantini di Ardea.

La birra artigianale di Maccarese, tra passione e innovazione

Uno degli appuntamenti più originali dell’evento è stata la visita al birrificio Podere 676 di Maccarese, dove la birra artigianale è il risultato di una filiera a km zero che valorizza il territorio. Qui, tra orzo coltivato in loco e luppolo autoctono, i partecipanti hanno scoperto il processo produttivo che trasforma materie prime locali in birre dal carattere unico.

La degustazione allestita nel birrificio ha completato l’esperienza, offrendo un connubio perfetto tra sapori della terra e gusti avvolgenti. Ancora una volta, Lazio Experience ha dimostrato che dietro ogni prodotto di qualità c’è una storia fatta di impegno, tradizione e innovazione.

Un successo che guarda al futuro

Lazio Experience ha lasciato un segno indelebile, non solo tra i partecipanti, ma anche tra gli operatori del settore. L’evento ha dimostrato che il Lazio può competere con le destinazioni più rinomate grazie a un’offerta turistica che coniuga storia, cultura ed enogastronomia.

Il successo della manifestazione è stato amplificato dalla forte risonanza mediatica, grazie al coinvolgimento di giornalisti e influencer da tutta Italia, che hanno contribuito a diffondere il messaggio attraverso articoli, post e video. La presenza di media partner come ilfaroonline.it e fornelliditalia.it ha ulteriormente rafforzato la visibilità del progetto, posizionando il Lazio come una meta da scoprire e vivere.

Con la primavera alle porte, si guarda già alla prossima edizione di Lazio Experience, con nuove tappe e sorprese per continuare a raccontare le infinite meraviglie di questa regione. Un viaggio che non si è concluso, ma che ha appena iniziato a tracciare il suo percorso nel panorama turistico italiano.