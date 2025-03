Città

SARONNO – Uscita extrascolastica serale per le studentesse e gli studenti di 2^FS del liceo scientifico G.B. Grassi di Saronno, che mercoledì 19 febbraio si son ritrovati a Lomazzo per andare a scoprire le zone umide del parco del Lura.

L’attenzione si è focalizzata sulla fondamentale importanza dei corpi idrici e della biodiversità in essi presente, e sui rischi che gli anfibi corrono in relazione alla distruzione e frammentazione del proprio habitat, all’introduzione di specie esotiche e ai cambiamenti climatici. Si è inoltre parlato delle azioni che si possono mettere in atto per tutelare le specie, quali, ad esempio, il supporto dato dai volontari che, armati di guanti e secchi, durante il periodo delle migrazioni verso le aree riproduttive, trasportano con cura rane e rospi da una parte all’altra di strade trafficate per evitare che questi animali vengano schiacciati dalle auto.

Accompagnata dalle educatrici ambientali di Koinè cooperativa sociale e da Paolo Ventura, Guardia Ecologica Volontaria del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, la classe è stata dunque coinvolta nella ricerca e osservazione delle prime ovature e individui adulti di rana agile (Rana dalmatina) presenti negli stagni e ai Prati del Ceppo. Non è mancata l’occasione di imbattersi anche negli insetti che popolano questi specchi d’acqua, quali coleotteri, notonette e larve di libellula.

Ragazzi e ragazze si sono inoltre cimentati nell’inserimento di dati e fotografie sulla piattaforma iNaturalist contribuendo così, con le proprie osservazioni, ai progetti di citizen science attivi sul territorio.

