TRADATE – Martedì 4 marzo 2025, alle 11, a Villa Centenari, in via Galli 55 a Tradate, si terrà l’incontro “Non solo Alzheimer café”, un evento dedicato a chi vive la realtà dell’Alzheimer, ai familiari e a chi desidera condividere esperienze e percorsi di supporto.

L’iniziativa vuole offrire uno spazio di dialogo, scambio e coinvolgimento, aperto alle persone anziane e ai loro cari, per esprimersi e mantenere attive le proprie capacità. Sarà un’occasione anche per conoscere meglio le attività previste e le opportunità disponibili a Villa Centenari.

Durante l’incontro verranno illustrate le iniziative in partenza l’11 marzo, pensate per supportare chi affronta le difficoltà legate alla malattia. L’evento è promosso nell’ambito di un progetto di inclusione e sostegno sociale, finanziato con fondi europei. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.lacasadavantiilsole.it oppure è possibile contattare il numero telefonico 3292198384.

(foto archivio: un precedente evento che si è tenuto sempre nella zona, in passato, dedicato ad approfondire le tematiche dell’Alzheimer)

03032025