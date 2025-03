Città

SARONNO – Sciopero ferroviario indetto dal sindacato Usi Cit che interesserà la giornata dell’8 marzo. L’agitazione si svolgerà dalle 21 di venerdì 7 marzo fino alle 21 di sabato 8 marzo e potrebbe causare ripercussioni sul servizio regionale, suburbano, aeroportuale e sulla lunga percorrenza di Trenord.

Durante la giornata di venerdì 7 marzo, viaggeranno regolarmente i treni con partenza entro le 21 e con arrivo alla destinazione finale entro le 22.

Per sabato 8 marzo, saranno garantiti i treni presenti nella lista dei servizi minimi essenziali, con partenza tra le 6 e le 9. Nel pomeriggio, la circolazione riprenderà regolarmente per i treni in partenza dopo le 18.

In caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno attivati autobus sostitutivi senza fermate intermedie:

Da Milano Cadorna a Malpensa Aeroporto per il servizio Malpensa Express, con partenza da via Paleocapa 1.

Da Stabio a Malpensa Aeroporto per il collegamento con il servizio aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.trenord.it e attraverso gli aggiornamenti in tempo reale sull’app ufficiale di Trenord. Si consiglia ai viaggiatori di prestare attenzione agli annunci nelle stazioni e alle informazioni fornite sui monitor.

(foto archivio: la stazione di Saronno centro)

