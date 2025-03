Cronaca

SARONNO – Il cuore ha iniziato a battergli forte. Un messaggio improvviso, da un numero sconosciuto, e l’ansia che cresce in pochi istanti: “Ciao sono Catia, ho perso il telefono ma ho bisogno del tuo aiuto chiamami a questo numero perchè ho bisogno che mi aiuti”. Il pensionato saronnese, nel leggere quelle parole, ha sentito un brivido di preoccupazione. Sua figlia era in difficoltà? Aveva davvero perso il cellulare? Doveva aiutarla subito? Il dubbio e il timore si sono fatti spazio nella sua mente, ma qualcosa non lo convinceva. Il tono del messaggio era freddo, troppo vago. Un sospetto ha iniziato a insinuarsi: e se fosse una truffa?

Con il fiato sospeso, ha subito provato a chiamare la figlia al numero abituale, ma nel frattempo il panico cresceva. Per sicurezza, ha deciso di non perdere altro tempo e si è precipitato a casa della ragazza. Solo quando l’ha vista e ha sentito la sua voce rassicurante, ha potuto tirare un sospiro di sollievo. Sua figlia stava bene, il telefono era al suo posto: nessun problema, nessun numero cambiato. Il pensionato ha realizzato che era stato a un passo dal cadere in un raggiro, una delle tante truffe che sfruttano il legame affettivo tra parenti per ingannare le vittime.

Sempre più spesso, infatti, questi tentativi di truffa si diffondono via WhatsApp, facendo leva su messaggi d’emergenza per spingere le persone a rispondere d’istinto, senza riflettere. Il trucco è semplice ma efficace: il truffatore si finge un parente in difficoltà, dice di aver cambiato numero e chiede aiuto, spesso sotto forma di un bonifico urgente o di una ricarica telefonica.

Per evitare di cadere in questi inganni, è fondamentale mantenere la calma e verificare sempre l’identità della persona che scrive. Prima di rispondere o compiere qualsiasi azione, meglio chiamare direttamente il familiare sul numero abituale o, se possibile, contattarlo di persona. Inoltre, è importante segnalare subito questi episodi alle forze dell’ordine, così da contribuire a fermare il fenomeno.

Gli esperti di sicurezza consigliano di non condividere mai dati personali o bancari tramite messaggi e di diffidare da qualsiasi richiesta improvvisa di denaro. Attivare sistemi di sicurezza come l’autenticazione a due fattori e informare amici e parenti su questi tentativi di truffa può fare la differenza.

Quella vissuta dal pensionato saronnese si è conclusa senza conseguenze, ma il rischio è concreto per chiunque. Basta un attimo di esitazione per cadere nella rete dei truffatori. La prudenza e la verifica sono le armi migliori per proteggersi e smascherare questi raggiri.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti