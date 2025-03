Città

SARONNO – Occhi elettronici puntati contro il degrado urbano. Negli ultimi giorni in diversi punti della città sono state posizionate nuove fototrappole per contrastare l’abbandono illecito di rifiuti, una piaga che da tempo deturpa alcune zone del territorio. Si tratta di dispositivi di sorveglianza avanzati, in grado di attivarsi automaticamente al minimo movimento, registrando immagini e video utili a identificare e sanzionare i responsabili.

Le fototrappole, simili a quelle utilizzate per monitorare la fauna selvatica, sono state installate nei luoghi più critici, dove più spesso vengono segnalate discariche abusive. Le zone sono state scelte dagli uffici comunali anche in base alle segnalazioni dei cittadini e dell’azienda che si occupa degli interventi di pulizia. Si tratta di aree periferiche, zone verdi e alcuni punti della città che, nonostante i ripetuti interventi di pulizia, continuano a essere bersaglio di comportamenti incivili. L’obiettivo è chiaro: colpire chi trasforma gli angoli di Saronno in discariche a cielo aperto e restituire decoro agli spazi pubblici.

L’iniziativa non è nata per caso. I dispositivi fanno parte della dotazione dell’Amministrazione comunale già da tempo, grazie al precedente bando per la raccolta e la gestione dei rifiuti, e vengono impiegati in un’azione concreta di contrasto all’abbandono indiscriminato di spazzatura. Le telecamere, mimetizzate nell’ambiente, sono in grado di catturare immagini anche di notte, permettendo di identificare chi scarica sacchi e ingombranti in modo illecito.

Oltre alla sanzione prevista per l’infrazione, chi verrà individuato grazie alle riprese dovrà farsi carico anche delle spese di rimozione dei rifiuti. Un segnale chiaro da parte del Comune: chi sporca paga, non solo in termini economici, ma anche in responsabilità verso la comunità.

Le fototrappole si aggiungono ai controlli già attivi sul territorio, potenziando gli strumenti a disposizione per arginare il fenomeno dell’abbandono rifiuti. Un’azione che punta non solo a punire i colpevoli, ma anche a sensibilizzare i cittadini sull’importanza di un comportamento rispettoso dell’ambiente e della città in cui vivono.

