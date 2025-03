Città

SARONNO – “I problemi di sicurezza ci sono ed è un tema su cui sto lavorando e che ritengo necessario affrontare. La stazione mi ha molto colpito: tanti viaggiatori, ma anche una situazione davvero difficile. Nulla di diverso dalle grandi stazioni, ma sicuramente una realtà che merita attenzione e investimenti.”

Sono le parole del commissario straordinario Antonella Scolamiero, che nella conferenza stampa di oggi ha confermato il suo impegno per la sicurezza, partendo dalla sua esperienza diretta.

“Un primo intervento è necessario nel sottopassaggio, anche se non è di competenza del Comune – ha spiegato –. Quando si arriva alla prefettura, non c’è luce, non ci sono telecamere, ma ci sono persone particolari. Recupererò i verbali dei comitati e andrò io stessa a Milano per parlarne. Poi, guardate, come ex prefetto siamo abituati a trattare queste situazioni.”

“Non è facile ottenere un presidio di polizia ferroviaria, però ho constatato quanta gente passa e scende a Saronno. Il traffico ferroviario è davvero rilevante, non me l’aspettavo. Ci sono troppi giovani che bazzicano, come si dice a Roma. Oggi è una settimana che sono arrivata e ci siamo dedicati in primis al bilancio, ma se sarà possibile fare qualcosa, lo faremo sicuramente. È troppo importante per la città garantire maggiore sicurezza.”

