SARONNO – Oggi, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli sereni e un sole splendente per l’intera giornata. Non sono previste precipitazioni e il tempo si manterrà stabile. Le temperature oscilleranno tra una minima di 2°C nelle prime ore del mattino e una massima di 15°C nel pomeriggio. I venti saranno deboli al mattino, provenienti da Nord-Nordovest, e pressoché assenti nel pomeriggio. Non sono presenti allerte meteo.

In Lombardia, l’alta pressione garantirà condizioni di stabilità con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione. Anche qui i venti saranno molto deboli e le temperature rimarranno stabili.

Nel Tradatese e nelle Groane, la situazione sarà simile a quella di Saronno, con cieli sereni e temperature in linea con il resto della zona. A Tradate, la minima sarà di 1°C con una massima di 16°C, mentre a Lazzate le temperature oscilleranno tra 4°C e 15°C.

