Comasco

TURATE – La comunità di Turate si è attivata per sostenere la parrocchia nella raccolta fondi necessaria alla ristrutturazione del tetto della chiesa madre, gravemente danneggiato dalla grandinata del 2023. Il costo complessivo dell’intervento, che inizierà il 3 marzo, ammonta a 423mila euro, con soli 132mila euro coperti dall’assicurazione.

Nello scorso fine settimana due eventi hanno animato il paese con l’obiettivo di raccogliere ulteriori fondi. Sabato sera il corpo musicale Santa Cecilia ha organizzato il concerto “Trema la gesa“, dove l’organo Prestinari del 1841 ha risuonato grazie al talento di Matteo Galli, affiancato dal direttore della banda Davide Casafina alla tromba e dalla giovane soprano Giorgia Ferrari. Il momento più emozionante della serata è stato il gran finale, con tutti i musicisti della banda che, alzandosi tra il pubblico, hanno eseguito un omaggio a Ennio Morricone, regalando uno spettacolo suggestivo. Domenica, invece, la solidarietà ha preso la forma della tradizione culinaria: gli alpini, l’associazione “La prima goccia” e l’“Associazione delle contrade” hanno riproposto la storica preparazione della trippa nel cortile della Casa delle associazioni, vendendo circa 200 porzioni nell’arco della giornata.

La parrocchia, nei mesi scorsi, ha già provveduto a riparare i danni all’oratorio e agli edifici di sua proprietà, operazioni coperte quasi integralmente dall’assicurazione. Tuttavia, per il restauro della chiesa madre, essendo un edificio di valore storico e culturale, è stato necessario un iter più lungo, con la redazione di un progetto tecnico valutato dalla sovrintendenza. Il finanziamento dell’intervento resta una sfida: oltre all’indennizzo assicurativo, la parrocchia può contare sui risparmi, sulle donazioni già ricevute e sugli incassi delle iniziative benefiche, ma mancano ancora 291mila euro da coprire.

Per far fronte alla spesa, l’amministrazione parrocchiale sta valutando l’accesso a un finanziamento. La curia ha già fornito supporto nella fase progettuale, ma non potrà contribuire ulteriormente, considerando i numerosi interventi richiesti da altre parrocchie del territorio colpite da danni simili. Una volta conclusi i lavori alla chiesa madre, si dovrà affrontare anche la ristrutturazione del Santuario di Santa Maria, dove le infiltrazioni causate dal tetto danneggiato hanno compromesso parte degli interni.

La comunità di Turate ha sempre dimostrato grande generosità in occasione dei lavori di restauro parrocchiali. Come quanto dichiarato da don Enrico Nespoli, il sostegno dimostrato nel weekend con i due eventi solidali lascia ben sperare: il legame tra i cittadini e la loro chiesa resta saldo, nella convinzione che anche questa volta si riuscirà a portare a termine l’intervento necessario.

(foto d’archivio)

