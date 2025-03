Calcio

SARONNO – Fbc Saronno ko, Caronnese vittoriosa in rimonta, mentre l’Ardor Lazzate ha ceduto alla capolista Solbiatese. Questi alcuni temi della domenica calcistica, in questo caso in Eccellenza.

Parola ai tecnici, per il Saronno mister Fiorenzo Roncari e per la Sestese Paolo Tomasoni; mentre per la Caronnese ai microfoni mister Michele Ferri.

Scendendo in Promozione, molte attese le suscitava il confronto d’alta classifica fra Universal Solaro e Besnatese, vinto da quest’ultima formazione. Parola al tecnico Universal, Simone Broccanello; ed a quello della Besnatese, Stefano Rasini.

In Prima categoria buone notizie per l’Sc United vincitrice contro il Bulgaro in casa mentre prosegue la serie positiva la Gerenzanese.

In Seconda categoria fa male alle speranze di salvezza dell’Amor il capitombolo casalingo, mentre il Dal Pozzo ha fermato la Polisportiva Di Nova prima in classifica.

In Terza categoria successo per Misinto.

Restando al calcio, in serie D successo della Varesina.

Nel volley maschile serie B consolida il primo posto Limbiate, sconfitte Caronno e Saronno.

Per il basket, campionato maschile di serie B Nazionale, passo falso dell‘Az Robur Saronno nello scontro salvezza contro la Virtus Ragusa. Ad analizzare l’incontro il coach saronnese, Stefano Gambaro.

(foto Sc United: una fase della partita domenicale con Bulgaro)

03032025