MILANO – Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l’assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, esprimono la loro piena solidarietà ai giornalisti del gruppo Netweek, le cui sedi sono state imbrattate con scritte vandaliche da parte di attivisti no vax.

“Si tratta di un atto grave e inaccettabile – dichiarano Fontana e Franco – che va condannato con fermezza. La libertà di stampa è un pilastro della democrazia e non può essere messa in discussione da gesti intimidatori. Ci auguriamo che i responsabili vengano individuati al più presto e che simili episodi non si ripetano più. Regione Lombardia è e sarà sempre concretamente al fianco di chi svolge il proprio lavoro con professionalità e rigore, garantendo ai cittadini un’informazione libera e indipendente”.

L’atto di vandalismo ha avuto luogo nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 marzo colpendo le sedi di Treviglio e Clusone (Araberara) nella Bergamasca, Carate e Vimercate in provincia di Monza e Brianza e Chiari in provincia di Brescia.

(foto archivio: precedente incursione no vax nella zona di Saronno)

03032025