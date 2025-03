Calcio

SARONNO – Chi è Fabio Tibaldo, dopo le dimissioni di mister Fiorenzo Roncari, incaricato di guidare il Fbc Saronno sino alla fine della stagione in questo campionato di Eccellenza? I tifosi hanno imparato a conoscerlo soprattutto in febbraio quando, per una squalifica di Roncari, è stato sempre lui ad andare in panchina ed in sala stampa nel dopo partita.

Tibaldo svolgeva in precedenza le mansioni di vice di Roncari, ed è allenatore della squadra under 18 saronnese. Ex calciatore professionista, nativo di Legnano e classe 1971, da difensore ha vestito le maglie di Monza, Pro Patria, Treviso, Solbiatese, Pro Vercelli e Sanremese.

Tibaldo subentra, per dare una scossa all’ambiente, dopo le tre sconfitte consecutive del Fbc Saronno, contro Pavia, Caronnese e Sestese.

Classifica

Solbiatese 59 punti, Pavia 56, Caronnese 54, Rhodense 53, Mariano 52, Ardor Lazzate 47, Fbc Saronno 36, Sestese 32, Cinisello e Vergiatese 31, Lentatese 30, Legnano 29, Casteggio 28, Sedriano 26, Meda 25, Ispra 24, Robbio Libertas 18, Base 96 Seveso 17.

(foto Andrea Elli: Fabio Tibaldo, promosso allenatore del Fbc Saronno)

04032025