Groane

COGLIATE – “Siamo stati raggiunti dalla triste notizia della morte di Osvaldo Beretta. Lo abbiamo tutti apprezzato e stimato come persona limpida e generosa, uomo serio e capace.” E’ la nota diffusa dalla lista civica Progetto in Comune di Cogliate.

“Osvaldo apparteneva a una generazione animata da grandi ideali e dal desiderio di dare il proprio contributo personale per cambiare il mondo. Ha seminato del bene nella nostra comunità cittadina – ricorda il capogruppo Vincenzo Di Paolo – Ricordiamo il suo grande impegno politico per Cogliate, come consigliere comunale e assessore, la sua lunga militanza politica, il suo impegno, tra i tanti, per la biblioteca civica e per lo storico periodico locale Cogliate oggi. Resterà nella memoria di tante e tanti il ricordo indelebile fatto di grande stima, ammirazione e rispetto”.

Osvaldo Beretta, storico esponente del Pci, è stato assessore dal 1980 al 1985 nella Giunta Sersale, e poi dal 1986 al 1990 e ancora dal 1991 al 1995.

(foto: il Municipio di Cogliate)

04032025