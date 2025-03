Città

SARONNO – Si è svolta sabato 1 marzo la prima raccolta di detersivi organizzata dalla Società di San Vincenzo De Paolo di Saronno nei punti vendita Tigotà e Acqua e Sapone di via Varese. L’iniziativa ha riscosso un’ottima risposta da parte della comunità, con molte persone che hanno aderito con generosità, contribuendo con prodotti utili come detersivi per lavatrice e saponi.

I volontari presenti hanno trovato grande sensibilità da parte dei clienti, che hanno mostrato attenzione nei confronti delle famiglie saronnesi in difficoltà. Grazie alle donazioni ricevute, sarà possibile offrire un aiuto concreto a chi ne ha bisogno, fornendo prodotti per l’igiene della casa e della persona.

“Siamo molto soddisfatti dell’esito di questa prima raccolta – commentano i volontari della San Vincenzo –. È stata una bella esperienza di solidarietà, resa possibile grazie alla generosità dei cittadini.”

La San Vincenzo è una realtà preziosa, ispirata alla vita di San Vincenzo de’ Paoli e fondata nel 1833 da Federico Ozanam. Il suo impegno è rivolto a tutte le forme di povertà, con l’obiettivo di restituire dignità, autonomia e fiducia a chi si trova in difficoltà. Attraverso la distribuzione di generi alimentari e farmaci, grazie alla collaborazione con la Fondazione Banco Alimentare e il Banco Farmaceutico, e con il supporto dei volontari, questa associazione rappresenta un faro di speranza per molte famiglie. La sua missione è fatta di aiuto concreto, ma anche di amicizia e solidarietà, perché nessuno si senta solo di fronte alle difficoltà.

