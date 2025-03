Altre news

GERENZANO – Un traguardo straordinario e un compleanno indimenticabile per Rino Rimoldi, conosciuto ai più come Rino “Bambinel”, che il 27 febbraio scorso ha spento ben 100 candeline. Per celebrare questo momento speciale, il “Corpo Musicale Santa Cecilia”, di cui Rino è uno storico sostenitore, ha voluto rendergli omaggio con una sorpresa in musica.

Per diversi anni, infatti, Rino è stato consigliere del direttivo del Corpo Musicale, condividendo progetti con gli altri membri, che poi sono diventati realtà: come la sede storica della banda nel cortile della ex cooperativa e i tantissimi lavori svolti nell’area della festa di San Giacomo. La passione per il suo lavoro nell’edilizia lo ha portato, con gli altri volontari, a costruire qualcosa di bello e simbolico che potesse rimanesse nella comunità e per la comunità.

Così giovedì sera, alcuni musicanti si sono ritrovati sotto casa di Rino per portargli i loro auguri da parte di tutta l’associazione, generando stupore e commozione nei presenti. Un gesto di riconoscenza da parte della banda per un uomo che da anni la sostiene con passione e dedizione.

Una festa speciale per un cittadino speciale, nel segno della tradizione, dell’amicizia e della gratitudine di una intera comunità.

(foto dell’evento)

