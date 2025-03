Città

SARONNO – Tra le notizie più lette ieri, lunedì 3 marzo, la presentazione del commissario straordinario di Saronno ha espresso le sue prime impressioni sulla città, mentre un padre ha evitato per un soffio una truffa telefonica. Attenzione anche alla questione ambientale con l’attivazione delle fototrappole contro l’abbandono dei rifiuti.

Il commissario straordinario di Saronno ha descritto la città come accogliente e ben disposta al dialogo, sottolineando l’impegno per migliorare la sicurezza, in particolare nell’area della stazione.

Un padre saronnese ha vissuto attimi di panico quando ha ricevuto una telefonata in cui una voce disperata chiedeva aiuto, fingendosi suo figlio. Il raggiro è stato sventato appena in tempo, evitando una truffa ben architettata.

Sono state attivate le fototrappole nascoste per individuare chi abbandona rifiuti e materiali ingombranti in modo illecito. Il provvedimento mira a contrastare il degrado e sanzionare i responsabili.

Un nuovo sciopero ferroviario è stato annunciato, con ripercussioni per i pendolari. Sono stati resi noti data e orari della mobilitazione, che potrebbe causare disagi ai viaggiatori.

Grande commozione per l’ultimo saluto a Paolo Legnani. La chiesa era gremita per il funerale, con il tabarro di Sant’Antonio e il cappello alpino a rendere omaggio alla sua memoria.