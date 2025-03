Cronaca

SARONNO / COMASCO – Traffico ferroviario rallentato lungo la linea fra Saronno e Como Lago di Trenord, per uno sconcertante episodio avvenuto poco prima delle 16. Alla periferia del capoluogo lariano, vicino alla stazione di Como Borghi, un 40enne originario dell’Egitto ha dato in escandescenze mettendosi in mezzo ai binari e bloccando anche le auto, all’altezza di un passaggio a livello. E’ stato ovviamente subito interrotto il traffico ferroviario.

Finale in ospedale

L’extracomunitario, che era a torso nudo, si è verifico sulla pancia con un taglierino: alla fine è stato bloccato dagli agenti della polizia di Stato ed è stato caricato su una ambulanza della Croce rossa, ed è stato trasferito all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. Si è procurato ferite superficiali.

