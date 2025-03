news

Kraken è uno degli exchange più famosi al mondo, con un volume d’affari che ha pochi eguali nel settore, risultando quindi una voce estremamente autorevole.

Di conseguenza, i suoi recenti studi sul mondo delle meme coin sono stati osservati con grande interesse, portando a risultati che chiariscono molti dubbi.

La prima evidenza emersa da queste analisi è che, secondo i dati, la popolarità delle meme coin non è in calo, perlomeno tra la fascia di investitori che continua ad acquistarle.

Ben l’85% degli utenti di Kraken compra meme coin, una percentuale estremamente elevata che diventa ancora più interessante se si analizzano le motivazioni dietro questi acquisti.

Dai dati raccolti, il 29% degli investitori compra per i potenziali rendimenti offerti da queste crypto, pur essendo consapevoli degli enormi rischi associati.

Gli acquirenti sono consapevoli delle truffe e della possibilità di perdere l’intero investimento, ma considerano comunque il rapporto rischio/rendimento sufficientemente allettante.

Un’altra fetta significativa di investitori è influenzata dal contesto sociale, ovvero persone che acquistano su suggerimento di altri, un dato che solleva preoccupazioni.

Il “sentito dire” e i consigli di individui spesso inesperti non rappresentano affatto una base solida per investire in una nicchia tanto rischiosa; è quindi fondamentale condurre ricerche approfondite prima di prendere decisioni.

Infine, una percentuale rilevante, pari al 23%, acquista con l’idea di ottenere guadagni rapidi, attratta dalla possibilità di incrementi di valore improvvisi.

Questo fenomeno è stato ampiamente discusso all’interno del settore, in quanto il mercato delle meme coin è caratterizzato da elevata volatilità e movimenti spesso imprevedibili.

Tuttavia, secondo le statistiche, ottenere un ritorno significativo con le meme coin è estremamente complesso, specialmente quando si cerca di puntare su un nome sconosciuto sperando in un incremento di valore di 100x.

Esistono migliaia di meme coin sul mercato, ma per ogni caso di successo ne esistono molti altri destinati all’insuccesso.

In questo senso, un approccio più efficace per investire nel settore delle meme coin in modo strategico, piuttosto che puntare su asset privi di solide basi, potrebbe essere quello di fare ricorso a un nuovo strumento lanciato sul mercato come, chiamato Meme Index (MEMEX).

Meme Index ($MEMEX) per una strategia più strutturata

Una soluzione per ridurre i rischi tipici delle meme coin, mantenendo un elevato potenziale di rendimento, è quella proposta da Meme Index (MEMEX).

Si tratta di una serie di indici simili ai fondi di investimento che monitorano specifiche nicchie delle meme coin, offrendo così diverse opzioni agli investitori, ognuna di esse associata a un diverso grado di rischio.

Tramite Meme Index è possibile investire sia nelle meme coin con maggiore capitalizzazione di mercato sia in quelle più piccole e rischiose, con diversi livelli intermedi di esposizione al rischio.

Investendo in un indice, si ottiene una posizione ponderata su tutte le crypto che lo compongono, diversificando così il wallet in modo ottimale.

Nel caso in cui una singola meme coin, ad esempio, dovesse perdere completamente valore, l’impatto sulla perdita complessiva sarebbe minimo, poiché sarebbe legato solo alla quota che quella crypto occupava all’interno dell’indice.

Questo approccio permette di abbattere quasi del tutto il rischio di truffe, mantenendo comunque un elevato potenziale di guadagno, dato che il settore delle meme coin continua a offrire opportunità di crescita straordinarie.

Nell’ultimo anno, le meme coin hanno registrato un aumento di valore di 5x dai minimi, una performance che avrebbe potuto essere capitalizzata attraverso un fondo adeguato.

Di conseguenza, per evitare strategie impulsive e poco strutturate, investire nelle meme coin tramite Meme Index rappresenta un’opzione più lineare e razionale per cercare di ottenere profitti.

Attualmente, il progetto Meme Index si trova nella fase di prevendita del token $MEMEX, avviata da poche settimane.

Al momento, il token di Meme Index è acquistabile al prezzo di 0,0166883 dollari, mentre i fondi raccolti hanno quasi raggiunto la soglia di 4 milioni di dollari, un dato che testimonia il forte interesse per l’iniziativa.

Per chi fosse interessato a investire in Meme Index, questo potrebbe essere il momento ideale, poiché offre l’opportunità di entrare nel progetto a un prezzo vantaggioso, prima dei potenziali aumenti previsti nelle fasi successive della prevendita.

Recensioni fornite in maniera indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.