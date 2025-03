Cronaca

LOMAZZO -Tentativo di furto insolito a Lomazzo, dove due malviventi – che secondo i testimoni sarebbero gemelli – hanno cercato di introdursi in un appartamento in piazzale Europa, approfittando dell’assenza dei proprietari. I due hanno scavalcato la recinzione e sono saliti sul balcone al primo piano, passando da un ballatoio aperto.

A sventare il colpo è stato un vicino di casa, che rientrando in auto ha notato i loro movimenti sospetti. Le grida dei residenti hanno costretto i ladri alla fuga, ma i due, descritti come corpulenti e identici, non hanno mostrato particolare fretta e si sarebbero persino rivolti con scherno a chi li aveva sorpresi. L’episodio ha destato preoccupazione tra gli abitanti della zona, soprattutto per l’orario del tentato furto, avvenuto tra le 20 e le 20.30, momento in cui molte persone sono ancora in casa. Negli ultimi giorni, altre segnalazioni di furti e intrusioni hanno interessato diverse località della bassa comasca.

(foto archivio)

