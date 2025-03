Altre news

ORIGGIO – L’organizzazione della tradizionale fiera primaverile delle merci e del bestiame di Origgio richiede un impegno economico considerevole, nonostante il supporto di numerosi volontari. L’evento, che ogni anno attira visitatori da tutta la provincia, vede la presenza di oltre 500 bancarelle che riempiono le strade del paese per diversi giorni.

Per l’edizione del 2025, che si svolgerà dal 24 al 27 aprile, il comune ha avviato una procedura per selezionare soggetti interessati a fornire sponsorizzazioni di natura finanziaria. Le proposte dovranno essere inviate, tramite pec o in formato cartaceo, entro il 19 aprile.

Chi desidera partecipare alla sponsorizzazione dovrà compilare l’apposito modulo disponibile sul sito ufficiale del comune.

