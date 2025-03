Groane

SARONNO – Pedemontana sulla Milano-Meda: Andrea Monti, sindaco di Lazzate, chiede unità e compattezza dei sindaci coinvolti, superando le divisioni politiche e lavorando insieme su soluzioni praticabili.

Per Monti, oggi è inutile incaponirsi sulla richiesta, irrealizzabile, di eliminare il pedaggio: sarebbe molto più utile mostrarsi compatti nel chiedere forti sconti per i pendolari che devono utilizzare la strada tutti i giorni. Un obiettivo già raggiunto per le tangenziali di Como e Varese, che fanno sempre parte di Pedemontana.

“I sindaci saranno forti e decisivi solo se rimangono uniti, lontani dalle speculazioni politiche e se propongono soluzioni praticabili” sottolinea Andrea Monti, che al tema della Pedemontana si dedica da anni e lo ha fatto prima che da sindaco e assessore comunale, anche da consigliere regionale e assessore provinciali.

“Da mesi, insieme a tanti altri primi cittadini delle Alte Groane e del Comasco, stiamo cercando di costruire un fronte comune allargato, bipartisan e che si concentri a dialogare con Regione su proposte concrete. Io capisco benissimo le esigenze della politica, dei partiti e delle opposizioni in Regione Lombardia, credo però che continuare su questa strada di voler dividere il fronte sia sbagliato”.

A scatenare la rabbia degli utilizzatori abituali della Milano-Meda è, naturalmente, l’annunciata introduzione del pedaggio sulla parte di superstrada che sarà trasformata in Pedemontana. “E’ assolutamente comprensibile il disappunto di chi utilizza quotidianamente quella strada per recarsi al lavoro magari anche da 10, 15 o 30 anni, all’idea di dover pagare per un percorso fino ad oggi gratuito. Certo, non sarà più la strada di oggi, spesso insufficiente a gestire i flussi di traffico e che quindi costringe a code, rallentamenti e tempi di percorrenza intollerabili, una strada alle prese con problemi di buche, di lampioni, di manutenzione del verde, di ponti vecchi da controllare continuamente e che gli attuali gestori, Provincia di Monza e Brianza e Area Metropolitana di Milano faticano a sostenere economicamente. Sarà una strada nuova, più ampia, più sicura e meglio gestita, in grado di garantire tempi di percorrenza ragionevoli. Però, pagare per qualcosa che fino ad oggi era gratis, seppur con molti problemi, non fa piacere a nessuno”.

Eppure il futuro pedaggiamento della Milano-Meda è noto da almeno 15 anni.“E’ la conseguenza della scelta (per me discutibile) voluta da molti Sindaci, alcuni oggi attivi nel chiedere il No pedaggio, di far passare Pedemontana sulla Milano-Meda, magari perché non si voleva far passare l’autostrada nel proprio comune” commenta Monti.

“L’egoismo di pochi ha portato a un danno per molti. Ma oggi bisogna prendere atto dell’errore fatto: l’Autostrada è finanziata a debito, con prestiti da restituire attraverso la riscossione dei pedaggi. Chiedere l’eliminazione totale del pedaggio significa chiedere qualcosa che si sa essere impossibile, è l’ennesimo modo per perdere tempo, prendere in giro i cittadini e buttare altri quattrini dei contribuenti rimanendo appesi ai cantieri e al traffico altri 50 anni”.

La proposta alternativa e realmente praticabile, secondo Andrea Monti, è quella della richiesta di agevolazioni per chi utilizza spesso l’attuale Milano-Meda e continuerà ad utilizzarla dopo la trasformazione in Autostrada Pedemontana. “Quello che è sacrosanto chiedere e legittimo sperare di ottenere sono fortissime scontistiche per gli utilizzatori abituali. Autostrada Pedemontana Lombarda ha appena inaugurato una scontistica al 50% sulle tangenziali di Como e Varese. Lo sostengo da molti anni, con diversi atti presentati in Consiglio Regionale a mia firma. Auspico che da ora in avanti i sindaci della B2 coinvolgano tutti i sindaci dell’area interessata, senza continuare da soli in una battaglia che rischia di trasformarsi nell’ennesima, sterile, polemica politica”.

