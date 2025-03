news

Aprire la propria attività in proprio è il tuo sogno? Nessun problema, sei nel posto giusto per scoprire come fare, e quale attività può fare al caso tuo.

In tanti desiderano mettersi in proprio, ma non tutti sanno come aprire un’azienda o un’attività. Leggendo questa guida, tuttavia, potrai trovare tantissime idee e soluzioni che ti aiuteranno a capire come fare ad aprire il tipo di negozio che fa per te.

Mettersi in proprio può sembrare complicato, ma con la giusta grinta non è impossibile. Se poi si sceglie di affidarsi al franchising in modo da avere al proprio fianco un marchio già affermato che assista il franchisee nelle prime fasi di vendita.

Scegliere di affidarsi ad un marchio già affermato significa investire in una serie di vantaggi che potrebbero far nascere un’attività concreta e fiorente. Soprattutto perché il franchisor ti aiuterà con l’iter burocratico per l’apertura dell’attività, e con la gestione della stessa nei primi mesi.

Avere un aiuto per le pratiche burocratiche è senz’altro un vantaggio degno di nota, anche perché ogni settore o tipo di impresa richiede requisiti specifici per la sua apertura da rispettare e un percorso specifico da seguire.

Vi è comunque un iter burocratico in comune, ovvero l’apertura di una partita Iva, l’iscrizione al registro delle imprese, l’iscrizione all’INPS e all’INAIL.

Come scegliere il proprio settore per una nuova attività in proprio

Scegliere il tipo di attività non è facile, soprattutto se non si hanno particolari interessi, o competenze specifiche in qualche prodotto o servizio. Il primo passo da seguire è quello di scegliere la propria area di interesse dove insediarsi. È importante scegliere se si tratterà di un’attività a livello locale, oppure nazionale. Vi è la possibilità di aprire anche un’attività a livello globale sfruttando i poteri del web e lavorando online.

Il secondo passo è quello di individuare il settore da coprire, e il tipo di prodotto o servizio che si andrà a vendere.

Per fare la scelta giusta, un’idea potrebbe essere quella di studiare il mercato nella propria zona e capire di quale tipo di servizio necessità la clientela. Non si tratta quindi di trovare semplicemente un tipo di attività che manca in quella data zona, bensì di cosa necessita il cliente e come colmare questo vuoto. Scegliendo di aprire un’attività specifica in un territorio, solo perché non c’è concorrenza, potrebbe essere un’idea fallimentare. La popolazione di quel territorio, infatti, potrebbe non necessitare di quel bene e servizio.

Studiando il mercato e le necessità dei propri futuri clienti, invece, colmerai un vuoto, e potrai aprire un’attività in grado di guadagnare fin da subito.

Sicuramente, il nuovo imprenditore dovrà anche possedere competenze o conoscenze di ciò che andrà a vendere, o comunque pensare di formarsi per ottenerle. Non è una buona idea, infatti, scegliere un prodotto di cui non si hanno le appropriate conoscenze, poiché i clienti potrebbero tradurre tutto ciò come una mancanza di professionalità dell’attività.

Dopo aver individuato il settore di interesse, puoi affidarti ad una lista di idee per avviare un negozio in franchising e investire in un marchio che ti darà la possibilità di realizzare il tuo sogno.

Idee e consigli per aprire un’attività

Se scegli di aprire un’attività in Franchising puoi usufruire di una serie di strumenti offerti dalle associazioni di categoria per studiare il mercato e trovare il settore più fiorente. È possibile anche scoprire quali sono le tendenze degli altri imprenditori, per capire quali sono le attività più ricercate.

I settori in cui investire sono numerosi: vi è la possibilità di scegliere la grande distribuzione e vendere prodotti e beni di prima necessità, oppure piccoli negozi locali di prodotti e servizi specifici. Il nuovo imprenditore ha dunque la possibilità di aprire un pet store o di servizi per gli animali, un’attività nel settore benessere per la persona, servizi di assistenza per disabili o per anziani, oppure un ristorante o un locale e investire nel settore della ristorazione.

Tra i settori di maggior tendenza vi sono tutte le attività coinvolte nel turismo, nel settore della ristorazione e in quello dell’abbigliamento.

Di grande interesse, però, sono anche tutte quelle attività che operano nel settore del benessere, beauty e che propongono prodotti naturali.

Anche l’area della formazione sta ottenendo grandi numeri negli ultimi anni, poiché sempre più giovani decidono di investire per migliorare loro stessi e aprirsi nuove opportunità nel mondo del lavoro.

Vi è un forte interesse anche per palestre e spa, poiché negli ultimi anni vi è una crescente sensibilità nella cura di sé stessi, del proprio corpo e salute.

Vi sono ottime opportunità anche tra le attività online, non solo nel settore viaggi, ma anche nel campo delle consulenze, il coaching, la formazione e l’e-commerce per il commercio specializzato.

Anche per il settore online, vi è la possibilità di rivolgersi al franchising, aprendo una piattaforma affiliata ad un marchio già esistente. In questo caso è possibile scegliere di estendere il proprio pubblico target, mirando a vendere in tutto il territorio nazionale o addirittura globale.

Vi è la possibilità di offrire servizi specifici, come l’amministrazione di condominio, pulizie di uffici o locali, organizzazione di eventi o wedding planner, aprire un’attività come fotografo o molto altro.

Aprire un’attività in proprio, ad ogni modo, non significa necessariamente rivolgersi unicamente ai clienti finali consumatori, ma può significare anche aprire un’attività nel settore Business to Business, ovvero rivolgersi ad altre attività. In questo caso è possibile aprire un’azienda di consulenza al lavoro o di collocamento, agenzie di marketing, commercialisti per le imprese oppure un ufficio legale associato che si occupa di diritto di impresa.

Infine, piuttosto fiorente è anche il settore del delivery, a cui sempre più negozi e ristoranti si rivolgono per far arrivare i propri prodotti direttamente a casa del cliente.